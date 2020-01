Enterrado em Dourado corpo da jovem encontrada em canavial

Crédito: Arquivo/SCA

Foi sepultado no começo da manhã deste domingo (12), no Cemitério Municipal de Dourado, o corpo da jovem Miloani Aparecia Corrêa. Ela foi encontrada morta, pelo irmão na manhã deste sábado (11), em um canavial nas margens da rodovia SP-215, depois de ficar dois dias desaparecida.

Miloani era solteira, deixa os pais e um filho.

Entenda o caso

Em depoimento prestado no Plantão Policial, o amigo de Miloani contou que na última quinta-feira (9) foi até o canavial com ela, onde fizeram uso de bebida alcoólica e cocaína. Segundo ele, Miloani passou a apresentar surto psicótico, dizendo que estava sendo perseguida e quando estavam saindo do local o carro que ele dirigia, um Fiat Palio Adventure atolou na lama.

S.C.F. saiu em busca de socorro e deixou Miloani perto do veículo, pois ela estaria cansada. Quando retornou não a encontrou. Ele alega que tentou procurá-la, mas sem êxito.

O rapaz comunicou o pai da jovem que realizou buscas até a noite de ontem, mas não conseguiu encontrar a filha.

O corpo de Miloani foi encontrado na manhã deste sábado (11) pelo irmão que foi até o local onde o carro atolou e seguiu as pegadas que levaram até o canavial.

Perto de onde o corpo estava havia latas de cervejas vazias, bitucas de cigarros e maços de cigarros vazios. Tudo foi apreendido pelo Instituto de Criminalística (IC).

O amigo de Miloani foi localizado pela Polícia na casa da mãe, no Jardim Pacaembu, em São Carlos. O aparelho celular dele foi apreendido para análise. O rapaz foi liberado em seguida.

Exames realizados no IML de São Carlos irão apontar a causa da morte, mas a hipótese de overdose não está descartada.

Familiares tinham conhecimento que Miloani era usuária de entorpecentes e pretendiam interná-la.

