Engavetamento envolvendo vários veículos causa interdição parcial na Washington Luís

Um engavetamento envolvendo diversos veículos foi registrado na tarde desta quarta-feira (8), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 194,7, no município de Corumbataí. O acidente ocorreu provocou interdição parcial da pista no sentido São Paulo.

De acordo com informações da Artesp, os veículos trafegavam normalmente quando o trânsito ficou lento devido a uma obra existente no local. Nesse momento, o condutor de uma carreta Scania 440 tentou frear, porém houve falha no sistema de freios, resultando na colisão com veículos que estavam à frente e causando o engavetamento.

Após o impacto, os veículos permaneceram sobre a faixa de rolamento, exigindo a atuação das equipes de atendimento para remoção e organização do tráfego.

Ao todo, nove veículos se envolveram no acidente, sendo duas carretas (Scania 440 e Volvo FH-540), dois caminhões (Volkswagen Constellation e L-1317), uma van Fiat Scudo, uma caminhonete Fiat Toro e três automóveis (VW Nivus, VW Gol e Renault Sandero).

Segundo as informações apuradas, quatro pessoas foram atendidas e saíram ilesas — uma ocupante de caminhão e três pessoas que estavam na van. As demais vítimas estavam em averiguação no momento do registro.