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segunda, 30 de marÃ§o de 2026
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Engavetamento envolvendo duas carretas e dois carros Ã© registrado na SP-310

30 Mar 2026 - 14h24Por Da redaÃ§Ã£o
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Engavetamento envolvendo duas carretas e dois carros Ã© registrado na SP-310 - CrÃ©dito: Artesp CrÃ©dito: Artesp

Um engavetamento envolvendo duas carretas e dois automóveis foi registrado na manhã desta segunda-feira (30), na Rodovia Washington Luís (SP-310), no km 445, em São José do Rio Preto (SP). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido.

De acordo com informações do Centro de Controle Operacional da concessionária Ecovias Noroeste, o acidente ocorreu por volta das 9h53, no sentido sul da rodovia, em pista dupla e sob condições de tempo bom.

Segundo dados apurados no local, uma carreta Volvo FH 540 trafegava pela faixa 2 quando o motorista não percebeu que um Jeep Compass à frente havia reduzido a velocidade e colidiu em sua traseira. Com o impacto, o Jeep foi projetado para frente, atingindo um Honda HR-V e, na sequência, houve nova colisão com uma carreta Scania R124 que seguia adiante.

 

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