Engavetamento entre caminhonete, caminhão e carro deixa vítima em estado grave na Washington Luís

Crédito: CCi ARTESP

Um engavetamento envolvendo uma caminhonete, um caminhão e um automóvel provocou a interdição total da Rodovia Washington Luís (SP-310), na altura do km 442, sentido norte, na manhã desta segunda-feira (21).

Segundo informações da concessionária EcoNoroeste, que administra o trecho, a colisão aconteceu por volta das 9h50. Relatos indicam que, devido ao fluxo lento na rodovia, um caminhão colidiu na traseira de um Fiat Punto, que, por sua vez, bateu na traseira de uma Toyota Hilux. Com o impacto, os veículos permaneceram sobre a pista.

Equipes de resgate da concessionária e do Corpo de Bombeiros foram acionadas, além da Polícia Militar Rodoviária. Uma vítima ficou presa nas ferragens do Punto e foi socorrida em estado grave. Outras três pessoas saíram ilesas, enquanto duas sofreram ferimentos de moderada gravidade – uma que estava no caminhão e outra na caminhonete.

As causas exatas do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

