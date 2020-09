Enfermeira que atuava no combate ao coronavírus morre em Rio Claro

Escreva a legenda aqui

A enfermeira Thaiane Scaquette, de 35 anos, morreu neste domingo (20). Natural de Limeira, Thaiane era coordenadora da Área de Isolamento da Santa Casa de Rio Claro, onde atuava no combate ao novo coronavírus.

A causa da morte não foi informada.

A Santa Casa de Rio Claro emitiu nota de pesar e lamentou a morte da enfermeira. “É com profundo pesar que a Santa Casa de Rio Claro informa o falecimento da enfermeira Thaiane Torralbo Scaquette. Nascida em 1985, atuava na Santa Casa desde 2012 e se destacou, rapidamente, pela sua dedicação impar e comprometimento com a enfermagem e a missão de cuidar do próximo. Desde abril trabalhou como coordenadora da área de isolamento e ajudou a salvar centenas de vidas. Nossas mais sinceras condolências aos familiares e amigos”, informou a nota.

O corpo foi sepultado na tarde deste domingo (29). Thaiane deixa dois filhos.

Fonte: Educadora AM

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também