Enciumado, homem dá duas facadas no próprio peito em Ibaté

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O ciúme fez com que um homem de 26 anos desse duas facadas contra o próprio peito no início da madrugada desta quarta-feira, 30, em uma casa na rua Octávio Câmara, no Jardim América, em Ibaté.

Guardas municipais foram acionados para atender a ocorrência e apuraram que o homem teria ido até a casa da sua ex-mulher, de 23 anos. O motivo seria o fato dela ter um relacionamento com outra pessoa.

Na moradia, ambos passaram a discutir e em dado momento o homem teria se apossado de uma faca e dar dois golpes contra o próprio peito. A sua ex-mulher chamou uma ambulância e ferido, foi encaminhado ao Hospital Municipal Hermínia Morganti onde permaneceu internado em observação médica.

