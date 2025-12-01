Encantos de Natal emociona e reúne multidão na chegada do Papai Noel em Ibaté

A noite de domingo foi marcada por emoção e encantamento na Praça Central de Ibaté, onde milhares de pessoas acompanharam a tão aguardada chegada do Papai Noel. O espaço ficou completamente tomado por famílias, crianças e visitantes de toda a região, que celebraram juntos um dos momentos mais especiais da programação natalina do município.

Desde sua abertura na última sexta-feira, o Encantos de Natal tem sido um verdadeiro sucesso. A estimativa é de que mais de 15 mil pessoas tenham passado pelo local ao longo do fim de semana, impressionadas com a decoração temática e iluminada que transformou o coração da cidade em um cenário mágico.

A ornamentação, cuidadosamente planejada, inclui presépios, espaços instagramáveis, árvores iluminadas e detalhes que reforçam o clima natalino. Famílias inteiras aproveitaram para registrar fotos, passear pela praça e, claro, saudar a chegada do Bom Velhinho, recebida com muita festa, sorrisos e olhos emocionados das crianças.

O prefeito Ronaldo Venturi destacou a importância da celebração para a comunidade ibateense. “É uma celebração que une nossa cidade, fortalece nossos laços e enche nossos corações de esperança. Ver a Praça Central cheia de famílias, crianças e visitantes nos mostra que todo esforço vale a pena. A Prefeitura de Ibaté preparou tudo com muito carinho para que cada pessoa viva momentos inesquecíveis”, afirmou.

E a festa não para por aí. A programação do Encantos de Natal continua no próximo fim de semana, com novas atrações, apresentações culturais, música e mais momentos especiais preparados para toda a população. A expectativa é de que o fluxo de visitantes continue intenso até o encerramento do evento.

Leia Também