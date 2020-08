Encanto do Planalto em Ibaté recebe recape

Crédito: Divulgação

A obra de recape, que está sendo realizada pela Prefeitura de Ibaté desde o final de julho em vários bairros do município, chegou nesta semana ao Encanto do Planalto.

O trabalho no bairro começou com o recapeamento da rua José Juquita Rodrigues e, segundo cronograma da Prefeitura, deve continuar na rua André Donatoni, Pontilhão (sentido rodovia), Pontilhão (sentido centro), Pontilhão (Rotatória próxima da rua Guerino Perucchi) e Pontilhão (Rotatória próxima rua Santa Íria).

Na sequência, a obra entra em sua fase final com o recape da rua Visconde de Pelotas, no centro e das ruas Floriano Peixoto e Rio de Janeiro (acesso a rodovia Washington Luís), no Conjunto Habitacional Pedro Riccó da Silva.

No total a Prefeitura de Ibaté deve recapear 4,5 quilômetros de vias na cidade, em um investimento de R$ 1.306.500,00, com recursos próprios. Já foram recapeados 2,5 quilômetros da Avenida São João no Distrito Industrial, desde seu início até o pontilhão do Cruzado, oito quarteirões do bairro Vila Bandeirantes e ruas do Jardim Cruzado, Jardim Encanto do Planalto, Vila Tamoio, Vila Santa Terezinha e Jardim Menzani.

