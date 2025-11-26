Empresário de indústria de sucos é baleado durante tentativa de sequestro na região

Crédito: Foto: Auro Ferreira

O empresário Alfredo dos Santos — conhecido como “Alfredão” e um dos proprietários da Life Sucos foi baleado durante uma tentativa de sequestro no final da madrugada desta quarta-feira (26), em Tabatinga. Câmeras de segurança instaladas na residência registraram toda a ação, o que possibilitou o acionamento imediato da Polícia Militar.

Com a chegada das da PM, houve confronto e troca de tiros entre os policiais militares e os suspeitos. A vítima foi atingida na mão e na perna e está fora de risco.

Inicialmente o empresário foi levado para o pronto-socorro de Tabatinga e depois transferido para Araraquara. Ele será submetido a uma cirurgia na perna para a retirada de uma bala que ficou alojada.

Entre os três invasores, um também foi baleado pelos PMs e recebeu atendimento médico e permanece sob escolta policial. Um segundo suspeito foi localizado e preso em Matão e o terceiro criminoso foi preso pela GCM de Tabatinga, próximo a APAE.



As investigações prosseguem, com o objetivo de reunir evidências e descobrir se há mais envolvidos no crime, além de esclarecer a dinâmica da invasão e do sequestro frustrado.

A Polícia Civil, investiga o caso.

Leia Também