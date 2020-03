Empresa doa 700 litros de álcool 70% para a Prefeitura de Ibaté

Crédito: Divulgação

A empresa Álcool Tupi doou 600 litros de álcool 70% e mais 100 litros de álcool gel para a Prefeitura de Ibaté. A doação foi recebida pela Secretaria Municipal da Saúde. A doação deverá ser utilizada, exclusivamente, nas Unidades Básicas de Saúde, Postos de Saúde, Centro de Referência da Saúde da Mulher, Ambulatório e no Hospital Municipal.

Segundo o diretor comercial da Tupi, Ari Azevedo, a doação se faz necessária no sentido de ajudar o município no enfrentamento da pandemia de coronavírus.

Localizada no distrito industrial de Ibaté, com os registros de COVID-19 no país, a empresa teve um aumento significativo nos pedidos de álcool em gel, tendo que contratar novos funcionários e passar a funcionar 24 horas por dia. “A demanda mensal aumentou com a exportação para vários países. Passaram de 24 mil frascos para 800 mil frascos”, contou Azevedo.

A secretária adjunta da Saúde, Elaine Sartorelli Breanza, ressalta que até o momento, a cidade não registra nenhum caso confirmado da doença. “Temos em investigação quatro casos suspeitos, mas nenhuma confirmação. Esperamos que a população continue atenta às orientações da Organização Mundial da Saúde e permaneçam em casa, pois o isolamento social é uma das melhores formas de prevenção contra o novo coronavírus”, afirmou.

