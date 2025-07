Empresa chinesa vai abrir fábrica em Araraquara para produzir trens do Metrô e Trem Intercidades

Compartilhar no facebook

Iniciativa fortalece programa do Governo para expansão da malha metroferroviária. Foto: Governo de São Paulo/Divulgação - Crédito: divulgação

A gigante estatal chinesa CRRC construirá uma fábrica no Brasil para atender à demanda por novos trens do Metrô de São Paulo e do futuro Trem Intercidades (TIC), que ligará a capital paulista a Campinas. O investimento inicial será de cerca de R$ 50 milhões e a previsão é de geração de 100 empregos diretos. A produção deve começar em 2026.

A nova planta será responsável pela fabricação das composições que atenderão as Linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha do Metrô. A CRRC venceu licitação internacional para fornecer os trens, que também atenderão à expansão da Linha 2-Verde, de Vila Prudente à Penha, além de reforçar as demais linhas já em operação.

Os trens terão capacidade para até 1,8 mil passageiros, velocidade máxima de 100 km/h e design gangway, que permite passagem entre os vagões. Os novos veículos também prometem maior conforto, desempenho e confiabilidade, além da redução no tempo de espera entre os trens.

A unidade também será responsável pela produção dos veículos do Trem Intercidades, cuja operação está prevista para 2031.

A iniciativa faz parte do programa “SP Nos Trilhos”, que reúne mais de 40 projetos voltados à infraestrutura ferroviária e prevê mais de R$ 190 bilhões em investimentos. O programa abrange mais de mil quilômetros de trilhos e tem potencial para gerar cerca de 150 mil empregos em todo o estado.

Entre as metas estão a modernização da frota atual e a aquisição de aproximadamente 400 novos trens nos próximos dez anos.

Com informações da Agência SP

