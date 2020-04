Em videoconferência com Governo Estadual, Zé Parella fala da preocupação com o comércio de Ibaté

O prefeito José Luiz Parella (PSDB) participou na tarde desta quarta-feira, 8, de uma videoconferência com integrantes do Governo do Estado, em especial, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reforçar a importância das medidas na contenção da Covid-19.

A reunião contou com a presença de prefeitos dos 26 municípios que compõem a região central do Estado, bem como, do secretário Marco Vinholi, o secretário executivo Rubens Cury, ambos da SDR; do diretor regional de Saúde, Florisvaldo Fiorentino; e da diretora do Escritório Regional, Edna Martins.

Entre as medidas debatidas, está a possível flexibilização da quarentena na região. Os prefeitos expressaram a vontade dos pequenos comerciantes retornarem suas atividades. “Neste momento, não podemos afrouxar as decisões tomadas pelo Governo. Entendemos que o comércio precisa abrir, mas só vamos tomar essa decisão quando não houver risco para a população. A medida é difícil, mas necessária para salvar vidas”, afirmou Vinholi.

O Governo Estadual decidiu adotar o isolamento horizontal fechando, parcialmente, alguns estabelecimentos, até o próximo dia 22 abril. Somente serviços essenciais devem permanecer abertos, como saúde, alimentação, abastecimento, logística, serviços gerais, comunicação social, segurança, construção civil e indústrias.

Vinholi também reforçou o repasse de R$ 6,1 milhões, no último dia 30 de março, para os 26 municípios da região. O montante deve ser aplicado na saúde básica e de média complexidade para o combate ao novo coronavírus.

Zé Parella aproveitou para solicitar que o governador João Doria fosse mais especifico, pois o decreto estadual deixa muitas dúvidas em relação aos estabelecimentos que podem ou não abrir. “Os prefeitos estão sendo pressionados pelo comércio de suas cidades. Precisamos que o governo estadual, seja através de um ofício ou mesmo de um vídeo do nosso governador, oriente melhor sobre essa situação para que possamos ter mais tranquilidade e certeza das ações que podemos e temos que tomar”, contou o prefeito.

Sobre essa questão, ficou acordado de que a Prefeitura de Ibaté encaminharia um ofício para que o estado pudesse se posicionar oficialmente sobre o assunto. “Não podemos agir, prejudicando nossos comerciantes, os quais estão sofrendo muito com essa pandemia”, ressaltou Parella.

Ele ressaltou que o Poder Executivo de Ibaté está preocupado com o comércio, pois sabe das dificuldades que todos estão passando. “Nesse momento, temos que nos unir contra o coronavírus. Essa pandemia está assustando todo mundo. Executamos algumas ações, que tem ajudado a combater o vírus, como abertura de uma nova ala no Hospital Municipal, a desinfecção de todas as unidades de saúde e bancos, onde acontecem uma maior concentração de pessoas, por conta dos pagamentos que estão sendo realizados, bem como, o aferimento da temperatura das pessoas nas vias públicas para que sejam orientados pela Vigilância Epidemiológica e Sanitária”, finalizou o prefeito.

