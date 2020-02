Em surto, paciente morde rosto de médico e danifica pronto-socorro no interior de SP

Crédito: Divulgação

Um homem de 22 anos, em surto, agrediu dois médicos e promoveu atos de vandalismo no pronto-socorro da Santa Casa de Araçatuba na noite de domingo, 16. Detido, disse aos policiais militares que teria “perdido a cabeça”.

De acordo com a assessoria de imprensa da instituição de saúde o paciente deu entrada na unidade de urgência e emergência para cuidar de ferimentos em um braço, ocorrido durante um churrasco.

Uma médica plantonista foi avaliar a lesão quando o acusado teria empurrado e jogado no chão a profissional. Outro médico foi ajuda-la, mas acabou agredido com uma mordida no pescoço e por pouco não teve a veia jugular atingida. Consta que o paciente apresentava sinais de embriaguez.

Posteriormente o homem passou a correr dentro do pronto-socorro, quebrou a porta de um banheiro na recepção e agrediu um paciente. Contido, foi encaminhado ao plantão policial.

Indagado sobre os motivos que teriam levado a tais atitudes, o acusado alega que teria sido xingado por um dos médicos e “perdeu a cabeça”. Posteriormente foi autuado por lesão corporal e dano e liberado em seguida.

A Santa Casa informou ainda que o médico agredido passará por exame de corpo de delito no IML. (com Repórter Beto Ribeiro)

