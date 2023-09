Em referência ao dia "Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência" Educação de Ibaté realiza ações

Durante toda a semana, as escolas da Rede Municipal de Ensino realizaram atividades sobre a inclusão, alusivas ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, comemorado nesta quinta-feira (21).

Com o objetivo de gerar reflexões que possam resultar em práticas que contribuam com a metodologia de ensino e favoreçam a inclusão dos alunos com deficiência da rede, a programação contou com palestras, roda de conversas e atividades pedagógicas.

Foi uma semana muito especial, em que as escolas trabalharam os vários aspectos da pessoa com deficiência, despertando nos alunos a necessidade de inclusão, respeito e amor a todos.

A secretária municipal de Educação e Cultura, Danielle Beatriz Silva Garcia Chaves, explica a importância de chamar atenção das pessoas para a causa. “O dia de luta nos traz a necessidade de um olhar mais atento para as demandas e dificuldades das pessoas com deficiência; e questões com acessibilidade. Convidamos a sociedade para refletir e fazer parte desta luta”, convida a secretária.

A inclusão só acontece realmente quando toca no coração. “Todos temos alguma deficiência, pois estamos nos construindo e aprendendo todos os dias. O respeito deve fazer parte da nossa lição de vida diária, assim como precisamos do ar para respirar, precisamos respeitar para sermos respeitados e na luta da pessoa com deficiência, o respeito é o primeiro passo para ajudar para que realmente a inclusão aconteça”, disse o prefeito José Luiz Parella.

Sentir na pele o que é ser ou estar deficiente, sendo privado de movimentos que aparentemente são básicos, mas que fazem muita diferença para realização de qualquer atividade, por mais simples que pareça, nos leva a refletir o quanto uma pessoa com deficiência precisa se esforçar a todo o momento para vencer os desafios enfrentados em seu cotidiano e como cada conquista significa uma vitória e realização.

