Em quarentena, escolas municipais de Ibaté utilizam redes sociais para sugerir atividades aos alunos

As escolas municipais de Ibaté estão realizando e sugerindo diversas atividades, através das redes sociais, durante o período de quarentena por conta da disseminação do coronavírus (COVID-19), no país.

Diretores e professores criaram contas no Facebook e Instagram com o objetivo de oferecer uma série de propostas para a manutenção e apoio do aprendizado. Entre as atividades estão sendo compartilhadas sugestões para leitura, jogos educativos, filmes, brincadeiras e muitas outras.

“Todas as equipes das unidades escolares estão providenciando algumas atividades para os nossos alunos fazerem, nesse período de quarentena, com a ajuda de seus pais. Qualquer dúvida, os pais podem entrar em contato com a escola”, explicou a secretaria de Educação, Fátima Heck Vaz.

Os diretores e professores ressaltam que a rotina de estudo que será disponibilizada tem o objetivo de dar continuidade ao trabalho pedagógico. “Pedimos a colaboração das famílias que auxiliem e organizem um tempo no dia para realizar as atividades propostas e registrar no caderno de tarefa dos alunos. Caso o caderno tenha ficado na escola, podem utilizar algum outro e trazer aos professores assim que retornarem as aulas”, destacou a secretária.

Algumas unidades, como é o caso da Jovina de Paula Pessente e Solange Ap. Rodrigues, estão montando atividades e marcando para os pais irem buscar nas escolas.

Essas atividades podem ser acessadas, diariamente, através das seguintes páginas no Facebook:

Maria Luiza Batistela Danieli: www.facebook.com/marialuiza.danieli.7

Brasilina Teixeira Ianoni: www.facebook.com/brasilina.teixeiraianoni.5

Neusa Milori Freddi: www.facebook.com/neusamilori.freddi.1

Vera Helena Trinta: www.facebook.com/vera.trintapulcinelli.16

Júlio Mendes : www.facebook.com/E.M.JulioBenedictoMendes

Antônio Deval --- www.facebook.com/emdeval

Alice Rossito ---www.facebook.com/alicerossito.cervoni.7

Ermínia Morganti --- www.facebook.com/erminia.morganti.1

