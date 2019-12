Em Natal antecipado, PMs realizam sonho de garotinho de Ibaté

Crédito: Divulgação

Uma cartinha que foi endereçada ao Papai Noel, fez com que o sonho do pequeno Lucas Gabriel, residente em Ibaté, se tornasse realidade na tarde desta quarta-feira, 18, com a magia no Natal sendo proporcionada por policiais militares.

Uma viatura do Rádio Patrulhamento e duas motos, composta pelo sargento Caldeira e cabos Antoneli e Abreu foi até a uma humilde casa no Jardim Cruzado.

Com muita emoção e alegria, Lucas Gabriel e seus familiares receberam os PMs e o pequeno ibateense foi presentado com um carrinho de controle remoto caracterizado de Polícia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também