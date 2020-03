Em madrugada violenta, motoboy é assassinado na região

Motoboy foi encontrado morto em Rio Claro - Crédito: Arquivo pessoal

O motoboy Carlos Eduardo de Godoy, 39 anos, foi assassinado na madrugada desta segunda-feira, 16, na Avenida M51, no Jardim Progresso, em Rio Claro. Sebastião Pereira Pardim, 34 anos, corre risco de morte.

Segundo apurado, policiais militares foram acionados via Copom para atender duas pessoas que seriam vítimas de atropelamento. Porém, no local encontraram caído ao chão, já sem vida, o motoboy que apresentava ferimentos feitos por objeto cortante na mão e braço esquerdo, cintura, peito e face. Ao seu lado estava Sebastião, com ferimentos graves no tórax, barriga, braço e mão esquerda e que foi socorrido pelo Samu à Santa Casa e corre risco de morte.

INFORMAÇÕES DIVERSAS

No local os PMs obtiveram informações diferentes sobre o episódio. Uma delas é que a suposta vítima do atropelamento não teria sido encontrada. Outra, dita por populares é que Sebastião e Carlos teriam discutido, entrado e luta corporal e atingiram mutuamente com golpes de faca.

A Polícia irá investigar o caso e buscar elucidar o fato. (com Grupo Rio ClaroSP)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também