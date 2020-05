Em madrugada violenta, duas pessoas morrem baleadas em Araraquara

Crédito: Arquivo SCA

Em uma madrugada extremamente violenta, quando três pessoas foram baleadas e pelo menos duas pessoas morreram em Araraquara, na Vila Laura Molina e Jardim São Rafael. Momentos de desespero marcaram as primeiras horas desta quinta-feira,14.

Informações são conta que a Polícia Civil trabalha em ambos os casos e acredita-se que pode haver relações com os homicídios, uma vez que um carro passou e atirou em quem estava na rua.

Na rua José dos Santos Seves, na Laura Molina, foram dois homens atingidos e Denilson Antonio, 37 anos, morreu no local. Informações dão conta que ele havia saído de uma clínica de reabilitação há algumas semanas. Quase na mesma hora, Leonardo Gabriel Matias, 19 anos, foi surpreendido por um veículo branco na Avenisa Valquir A. R. Barbieri, no São Rafael II e alvejado com vários tiros. Chegou a ser socorrido, porém não resistiu aos ferimentos ao dar entrada na Santa Casa. A terceira vítima também foi socorrida, mas seu estado de saúde não divulgado. (com Araraquara Agora)

