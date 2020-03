Em estado de “atenção”, Ibaté adota medidas preventivas

Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Ibaté informou na tarde desta segunda-feira, 16, após reunião envolvendo o prefeito José Parella e sua equipe de governo, além de profissionais de todas as áreas da saúde e educação, foi traçado um plano de ação estratégico de enfrentamento da doença COVID-19, com base na situação municipal e seguindo orientações dos governos federal e estadual.

Vale destacar que Ibaté não registra, até o momento, nenhum caso de Coronavírus. Em função disso, o município, segundo especialistas e critérios da Vigilância Nacional em Saúde, encontra-se no estágio de “atenção”, diferente de capitais como São Paulo e Rio de Janeiro e outros municípios, que se encontram no último estágio, como o anunciado na sexta-feira (13), de “Transmissão Comunitária”, que é quando o vírus está instalado no município, sem identificação da fonte de infecção.

Assim sendo, a Prefeitura de Ibaté adotará medidas que condizem com sua realidade atual, de forma a não desorganizar os sistemas públicos de atendimento, bem como, garantir segurança no atendimento à população. Entre eles, estão:

• Monitoramento diário da situação do vírus em Ibaté por meio da Criação do Comitê de Contingência do Coronavírus.

• Divulgação diária sobre a situação do Coronavírus na cidade, por meio de Boletins para a Imprensa.

• Suspensão gradativa das aulas no município, a partir desta segunda-feira (16), sendo que até o dia 20 as escolas estarão abertas para orientação e adequação dos pais e responsáveis pelas crianças. Do dia 23 em diante, suspensão total das aulas da rede pública até novo decreto.

• Criação de instrumentos de comunicação com a cidade, através de panfletos, orientando a respeito de prevenção, busca por diagnóstico, telefones úteis, atualização de dados e outras informações importantes.

• Fechamento do Centro de Convivência da Melhor Idade, Academia Municipal do Jardim América, Centro Comunitário e do Centro Cultural do Jardim Cruzado, a partir desta terça-feira, 17.

Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Saúde já iniciou o protocolo de segurança a ser adotado na rede municipal de Saúde e o prefeito municipal determinou a aquisição de álcool em gel para disponibilizar em todos os Departamentos da Prefeitura, inclusive na totalidade das salas de aulas, a partir de hoje (16).

Vale destacar que, por meio do Comitê Diário a ser formado já nesta segunda-feira, a cidade vai monitorar a situação e o estágio de contaminação. Obviamente que, se houver a caracterização de outros estágios como “Estágio de Contenção – que é quando há caso confirmado da doença e identificação da fonte de infecção” ou “Estágio de Transmissão Comunitária – já explicado acima”, a Prefeitura de Ibaté deverá adotar outras medidas.

Destaca-se ainda que as medidas preventivas são as melhores formas de combater a doença. Por isso, atente-se às dicas:

- Lave bem as mãos com água e sabão ou utilize álcool em gel.

- Cubra sempre o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, porém, não com as mãos e sim com o cotovelo.

- Evite aglomerações se estiver doente.

- Mantenha os ambientes bem ventilados.

- Não compartilhe nenhum objeto pessoal.

A Prefeitura de Ibaté reforça o pedido de colaboração de toda a população para que não tenha circulação de informações sem veracidade evitando que haja pânico e desorganização social. Hoje a cidade não conta com NENHUM CASO CONFIRMADO, porém, a Prefeitura se manterá atenta diariamente e toda e qualquer “movimentação da doença no município”, a população será informada pelos meios oficiais de comunicação e pela imprensa. Também serão informadas as medidas a serem adotadas, diante da mudança da realidade atual.

