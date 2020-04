Em eficiente e rápido atendimento, PMs salvam a vida de bebê de 3 dias em Ibaté

A pequena Raquel, com a mamãe e vovó e seus anjos da guarda de plantão - Crédito: Divulgação

Em época de pandemia do coronovírus, notícias tristes são veiculadas diariamente pela imprensa. Mas há sinais da presença Divina no dia a dia e boas notícias também fazem parte do cotidiano.

Uma delas aconteceu por volta das 18h30 desta terça-feira, 7, quando a pequena Raquel, de apenas 3 dias, foi salva pelos seus anjos da guarda de plantão, os policiais militares sargento R. Neto e cabos Guilherme e Fernandes. A pequena estava engasgada e corria risco de morte.

O São Carlos Agora apurou que os PMs do Comando Grupo Patrulha receberam informação via Copom que uma criança estaria engasgada em uma casa na rua Antonio Barbano, no Jardim Icaraí, Ibaté.

Em poucos minutos os policiais chegaram até a moradia e foram orientados por parentes onde estaria o bebê. Ao entrar, viram a criança nos braços da mãe que estava em desespero e notaram que a pequena estava roxa e engasgada.

Imediatamente os PMs realizaram os procedimentos necessários e em poucos segundos estava desengasgada. Por medida de precaução a recém-nascida foi conduzida até o PSM de Ibaté, onde a médica examinou a criança e a manteve em observação.

Horas depois, acompanhada dos PMs, retornou ao lar, já com saúde plena.

