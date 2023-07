Eixo SP utiliza asfalto-borracha na revitalização de rodovia - Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias está utilizando tecnologia sustentável nos trabalhos de revitalização do pavimento da SP 310 - Rodovia Washington Luís. Trata-se da aplicação de asfalto que leva em sua composição borracha moída proveniente da reciclagem de pneus usados.

Considerado mais resistente e mais durável, o novo material está sendo aplicado na recuperação de toda extensão do trecho concedido da Rodovia Washington Luís, de São Carlos até Cordeirópolis, em um total de 74 quilômetros. A programação das obras inclui a utilização do asfalto-borracha também na revitalização do trecho da SP 225 entre os municípios de Itirapina e Bauru, numa extensão de 144 quilômetros. Em razão de seus benefícios, a tecnologia será utilizada em todas as rodovias administradas pela Concessionária.

Cada quilômetro de rodovia pavimentado com asfalto-borracha retira do meio ambiente o equivalente a 1.000 pneus descartados. Além do enorme benefício ambiental, esse novo material possui durabilidade três vezes maior do que o asfalto convencional. O nível de elasticidade do produto também é maior, o que dificulta o surgimento de trincas e buracos.

"Essas características resultam em um pavimento mais resistente, capaz de suportar melhor veículos pesados e de resistir por mais tempo ao desgaste causado pelo tráfego intenso. Isso contribui para reduzir a necessidade de manutenção e de reparos frequentes", afirma o superintendente de Obras da Eixo SP, José Geraldo de Andrade Júnior. Segundo ele, a iniciativa reforça o compromisso da Concessionária com as práticas ESG (ambiental, social e governança) de reduzir a emissão de gases do efeito estufa.

Redução de ruído

Estudos indicam que outro benefício da utilização do asfalto-borracha é a redução do ruído causado pelos veículos em movimento. A borracha proporciona uma superfície mais flexível, que ajuda a absorver parte do ruído produzido pelos pneus no asfalto. Isso contribui para a melhoria do conforto acústico nas áreas próximas às rodovias, reduzindo a poluição sonora.

A previsão é de que os trabalhos de revitalização do pavimento na SP 310 e na SP 225 sigam por aproximadamente 10 meses. Serão realizados reparos profundos com reforço na base de sustentação do asfalto para oferecer maior resistência às faixas de rolamento das duas rodovias. O investimento nas melhorias deverá girar em torno de R$ 248 milhões.

Também está prevista, para o primeiro semestre do próximo ano, obra para implantação de terceiras faixas na Rodovia Washington Luís, em uma extensão de 40 quilômetros, trecho que compreende o km 153, em Cordeirópolis, ao km 193, em Corumbataí. A construção das novas faixas está inserida no programa de ampliações da Eixo SP que trará melhorias para toda a região.

