Eixo SP prepara instalação do primeiro sistema HS-WIM Radar na Washington Luís

HS-WIM Radar na Washington Luís - Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias está prestes a alcançar um marco inédito no Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. Foi realizada nesta semana as aferições oficiais do primeiro sistema HS-WIM Radar do Estado de São Paulo.

Trata-se de uma tecnologia avançada de pesagem em movimento que possibilita a autuação de veículos com excesso de peso sem a necessidade de parada física no Posto Geral de Fiscalização (PGF) da SP 310 - Rodovia Washington Luís, em Corumbataí.

A aferição foi conduzida pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), juntamente com Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), a Eixo SP e a empresa integradora Fiscaltech. O processo incluiu a verificação dos equipamentos, sensores, software e testes com veículos comerciais de 3, 5, 6 e 7 eixos, trafegando em diferentes velocidades: 7 km/h, 50 km/h e 90 km/h.

Após a publicação da homologação no trecho de Corumbataí, que deverá ocorrer nos próximos 30 dias, o sistema HS-WIM Radar será expandido para os postos localizados em Dracena e Rio Claro, ampliando os benefícios dessa inovação tecnológica ao longo das rodovias sob gestão da concessionária.

Fiscalização sem paradas

Ao contrário do modelo tradicional, em que caminhões com possível excesso de peso são obrigados a parar para verificação nos PGFs, o sistema HS-WIM Radar realiza a fiscalização de forma totalmente automatizada. Sensores instalados no pavimento e nos pórticos monitoram em tempo real o peso por eixo, por conjunto de eixos, o peso bruto total, as dimensões do veículo, a velocidade, o número de eixos e a leitura da placa. A coleta dos dados é realizada sem necessidade de paradas em balanças estáticas.

Caso sejam identificadas irregularidades, o sistema encaminha automaticamente os dados ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER) para emissão de multas, garantindo agilidade e precisão na fiscalização. Essa nova abordagem elimina a necessidade de abordagens manuais ou retenção dos veículos para pesagem, proporcionando, desta forma, mais fluidez no tráfego, economia de tempo para os caminhoneiros e maior eficiência logística para o transporte de cargas.

Evolução tecnológica

A tecnologia HS-WIM é uma evolução do sistema de pesagem dinâmica implantado pela Eixo SP em 2022. Os pontos de pesagem já existentes na SP 310, em Rio Claro e Corumbataí, e na SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Dracena, passarão a operar exclusivamente com o novo modelo após a homologação. Os locais foram previamente adequados com plataformas de 120 metros de pavimento nivelado para garantir a precisão das medições.

“Estamos dando um salto tecnológico que coloca a Eixo SP na liderança nacional em inovação no setor de concessões rodoviárias. Com o HS-WIM Radar, promovemos mais segurança viária e eficiência no transporte”, destaca Fábio Souza, gerente de Operações e Tecnologia da concessionária.

A operação contínua do sistema, durante as 24 horas por dia, elimina filas e reduz o tempo de viagem dos motoristas, impactando positivamente a produtividade do setor de transporte de cargas. Com menos paradas e manobras, há também uma significativa redução na emissão de gases poluentes, como o dióxido de carbono (CO), contribuindo para a sustentabilidade ambiental.

Da assessoria

Leia Também