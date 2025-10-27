Eixo SP desmente boato sobre interdição na SP-304

Guincho Eixo SP -

A Eixo SP Concessionária de Rodovias informou que é falsa a mensagem que circula em grupos de WhatsApp sobre uma suposta interdição total na Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), no trecho entre São Pedro e Piracicaba, a partir desta segunda-feira (27/10).

Segundo a concessionária, todas as obras, intervenções e eventuais interferências no tráfego são divulgadas antecipadamente à imprensa, aos órgãos competentes e ao público em geral pelos canais oficiais.

A Eixo SP reforça ainda a importância de sempre checar a veracidade das informações antes de compartilhá-las em redes sociais ou aplicativos de mensagens, evitando desinformação e possíveis transtornos aos usuários.

Para consultar dados atualizados sobre condições das rodovias administradas, a empresa indica que os usuários acessem seus canais oficiais.

