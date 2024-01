Eixo irá disponibilizar paradas para caminhoneiros na rodovia Washington Luís

Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza os trabalhos de terraplanagem dos Pontos de Parada e Descanso (PPD) para caminhoneiros em construção ao longo do trecho rodoviário administrado. O plano de expansão das unidades que são referência para os profissionais das estradas consiste em um total de nove postos espalhados pelo interior paulista.

As obras tiveram início em três unidades: no km 543+900 da SP 294 - Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, às margens da pista no sentido Interior, próximo ao município de Iacri. Ainda na SP 294, os trabalhos também prosseguem na altura do km 390+550, na pista sentido Capital, próximo a Garça. Outro PPD em construção é o do km 544+700, às margens da SP 284 - Rodovia Prefeito Homero Severo Lins, na pista sentido Capital, em Martinópolis.

Juntos, os nove pontos de parada terão capacidade para atender 450 caminhoneiros por dia com toda infraestrutura necessária e segurança. A previsão da Concessionária é entregar os três primeiros PPDs ainda no primeiro semestre deste ano.

Estrutura

Pontos de Parada e Descanso (PPD) são apoios localizados às margens das rodovias que permitem a parada segura do veículo e possibilita ao caminhoneiro o repouso necessário e essencial para o efetivo cumprimento da “Lei dos Caminhoneiros”. O principal ponto da legislação está relacionado ao repouso. Segundo a lei, o profissional tem de descansar 11 horas ininterruptas dentro do período de 24 horas. Os PPDs contam com toda a infra-estrutura necessária para garantir o conforto dos usuários, como banheiros, chuveiros, vestiários masculino e feminino, refeitório e lavanderia. Tudo com acessibilidade.

As áreas de descanso terão cerca de 20 mil m² de área construída. A estrutura terá portaria 24 horas para entrada e saída dos veículos, pátio de estacionamento com vagas demarcadas e espaço totalmente iluminado, além de monitoramento por câmeras.

O PPD contará ainda com uma série de benefícios como refeitório equipado com micro-ondas, mesas e cadeiras, lavanderia, sala de TV com bancos e sofás, fraldário, sanitários e chuveiros com boxes e vestiário, feminino e masculino, além de armários individuais. Para a comodidade dos caminhoneiros, as áreas interna e externa terão conexão wi-fi, a exemplo do que já é oferecido nas bases do SAU – Serviço de Atendimento ao Usuário. A utilização é totalmente gratuita e exclusiva para uso de caminhoneiros.

Relação de PPDs da Eixo SP

PPD 01 - SP 304 km 220+950, pista sentido Interior, em Santa Maria da Serra

PPD 02 - SP 284 km 544+700, pista sentido Capital, em Martinópolis

PPD 03 - SP 294 km 609+400, pista sentido Interior, em Flórida Paulista

PPD 04 - SP 294 km 543+900, pista sentido Interior, em Iacri

PPD 05 - SP 294 km 390+550, pista sentido Capital, em Garça

PPD 06 - SP 310 km 205+400, pista sentido Interior, em Itirapina

PPD 07 - SP 310 km 203+280, pista sentido Capital, em Itirapina

PPD 08 - SP 225 km 197+260, pista sentido Capital, em Itapuí

PPD 09 - SP 225 km 140+500, pista sentido Interior, em Brotas

