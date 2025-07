Égua morre após ataque de cães pit bulls; filhote sobrevive

Cão da raça pitbull [imagem ilustrativa] - Crédito: Freepik

Uma égua morreu após ser atacada por dois cães da raça pit bull na manhã desta terça-feira (29), em um terreno localizado na Rua João Batista Chiolino, no Residencial Trolli, em Matão. O ataque ocorreu por volta das 6h20. Mesmo após a morte da égua, seu filhote ainda tentava mamar, comovendo moradores da região.

De acordo com informações, os cães seriam de responsabilidade do proprietário de um prédio onde funciona uma oficina. O atual dono da oficina não tem relação com os animais, mas o proprietário do imóvel — antigo responsável pelo estabelecimento — reside ao lado e seria o tutor dos cães.

A Polícia Militar foi acionada, identificou o responsável pelos animais e registrou um boletim de ocorrência para apuração do caso e eventual responsabilização.

Moradores relataram que essa não foi a primeira ocorrência envolvendo os cães. Segundo vizinhos, os animais frequentemente ficam soltos, gerando medo entre pedestres, especialmente crianças, e já teriam atacado outros bichos na região.

A égua foi enterrada no próprio terreno onde ocorreu o ataque, que pertence à Prefeitura de Matão, por volta das 13h20. O potrinho, apesar do trauma, sobreviveu.

Com informações do Fala Matão

