Educação Municipal de Ibaté reorganiza o calendário escolar

A Secretaria Municipal de Educação de Ibaté reorganizou o calendário, conforme resolução SEMEC 002/2020, devido às ações de prevenção ao contágio pelo novo coronavírus (Covid-19), em todo o Município. Com isso, a pasta definiu o retorno das atividades escolares para o Ensino Fundamental e EJA (Educação de Jovens e Adultos) desde o dia 1º de junho.

A Secretária da Educação e Cultura, Fátima Heck Vaz, lembra que a Secretaria continua em funcionamento para realização de atividades essenciais, através do telefone e e-mail. “Tudo isso faz parte das medidas temporárias e emergenciais de saúde pública no enfrentamento e prevenção de contágio pelo Covid-19”, comentou.

Ela conta que as Unidades Escolares da Rede Municipal, para a retomada do bimestre, disponibilizaram o material “Trilhas de Aprendizagem” para o Ensino Fundamental, do 1º ao 5º ano, onde cada unidade , agendou um horário para que o pai/responsável fosse buscá-lo e depois marcará um dia para devolvê-lo, seguindo todos os cuidados e protocolos de segurança que a situação de pandemia nos exige, explica Fátima.

As atividades pedagógicas serão realizadas em teletrabalho (trabalho em casa) para os professores e em ensino remoto aos alunos. Este contato será basicamente por meios de redes sociais, como o Facebook da escola e whatsapp.

As equipes gestoras e docentes devem certificar-se de que todas as crianças/estudantes estejam tendo acesso as atividades propostas para o período. Não havendo participação/acesso, a equipe gestora deverá realizar uma busca ativa afim de fazer com que essa criança passe a ter o acesso ao conteúdo.

As atividades pedagógicas não presenciais devem incluir os estudantes com deficiência, transtorno de espectro autista e altas habilidades/superdotação, sendo adotadas medidas de acessibilidade e outros cuidados a serem observados, principalmente quanto à mediação. Junto às atividades, deve ser assegurado o atendimento educacional especializado, que envolve parceria entre profissionais especializados e professores, para desempenhar suas funções na adequação de materiais, além de dar orientações e apoio necessário a pais e responsáveis, contou a secretária

