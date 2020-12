Educação: Ibaté realiza atribuição de aulas para 2021

A Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Ibaté realiza, de 14 a 18 de dezembro, o processo de atribuição de Classes e Aulas ao Pessoal Docente do Quadro do Magistério para o ano de 2021, de acordo com o Decreto nº 2.902, de 01 de dezembro de 2020.

Respeitando a classificação geral dos docentes da Rede Municipal de Ensino, a atribuição será realizada, presencialmente, na escola "Julio Benedicto Mendes", localizada na Rua Totó Pessente, 100, no Centro de Ibaté, obedecendo todas as medidas preventivas contra o Coronavírus.

Segundo a Secretária Adjunta de Educação e Cultura de Ibaté, Andréa Samora Soares Falvo, a atribuição normalmente é realizada em único dia. "Porém, como estamos em pandemia e para evitar aglomeração, estamos fazendo o mesmo processo em cinco dias, de 14 a 18 de dezembro, de segunda a sexta-feira. Também pedimos que o docente leve sua própria caneta, de cor azul, para preenchimento e assinatura do documento".

Ainda em relação aos cuidados relacionados à pandemia de Covid-19, o docente deverá preencher um Termo de Responsabilidade, declarando que não se enquadra no grupo de risco da doença. "Já os docentes integrantes do grupo de risco, ou que estejam com sintomas gripais, não deverão comparecer e poderão ser representados por procurador", alertou a Secretária.

