Durante pandemia Ibaté faz entrega de kit merenda escolar

Desde o mês de maio a Prefeitura de Ibaté, por meio da Secretaria

Municipal de Educação, está realizando a distribuição de kits merenda escolar para os alunos das 14 unidades de sua rede municipal de ensino. O trabalho tem o acompanhamento do Conselho de Alimentação Escolar (CAE) e beneficia 4337 crianças da creche até o quinto ano do Ensino Fundamental.

O kit é composto por arroz, feijão, farinha de trigo, fubá, açúcar,

macarrão, sal, leite em pó, óleo de soja e atende à Lei n° 13.987/2020, de 07/04/2020, que visa ajudar na alimentação das crianças durante o período de suspensão das aulas em razão da pandemia da Covid-19.

O prefeito José Luiz Parella destacou que o isolamento social criou um cenário muito diferente para as famílias. "Felizmente conseguimos oferecer esse recurso. Em situações normais a prefeitura oferece a merenda nas férias, mas com o isolamento social durante a pandemia temos que entregar o alimento para que os pais preparem em casa".

A distribuição dos kits é feita na própria unidade escolar em que o

aluno está matriculado e neste mês começa nesta quinta-feira (23) e vai até o dia 28 de julho, conforme programação divulgada pela Secretaria de Educação.

A secretária municipal de Educação, Fátima Heck Vaz, orienta que os responsáveis não levem as crianças ou acompanhantes na hora da retirada do kit. "As escolas já estão todas prontas para iniciar as

entregas. Porém, temos que respeitar as medidas sanitárias e evitar

aglomerações. Pedimos que apenas uma pessoa da família vá até a escola para receber o kit".

A programação para entrega dos kits merenda escolar é a seguinte:

23/7 - Berçário I e Pré I das 7h30 às 11h30

23/7 - Berçário II e Pré II das 12h30 às 16h30

24/7 - Maternal I e 1º ano das 7h30 às 11h30

24/7 - Maternal II e 2º ano das 12h30 às 16h30

27/7 - 3º ano das 7h30 às 11h30

27/7 - 4º ano das 12h30 às 16h30

28/7 - 5º ano das 7h30 às 11h30

28/7 - EJA das 12h30 às 16h30

