Durante operação em Araraquara, Força Tática de São Carlos recupera carro furtado

Crédito: reprodução/Araraquara Agora

A Força Tática de São Carlos participou nesta sexta-feira (26) de uma grande operação policial na cidade de Araraquara e realizou a apreensão de um carro furtado.

Segundo informações, a equipe realizava patrulhamento pela Rua dos Eletricitários, quando se deparou com um veículo Santana Quantum, ocupado por dois homens que levantaram suspeitas.

Foi realizada a abordagem e ao verificar os dados do veículo os policiais descobriram que se tratava de produto de furto no dia 14 de maio.

O motorista alegou que adquiriu o carro através das redes sociais. Ele foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária (CPJ) local, onde permaneceu à disposição da Polícia Civil.

A operação

Segundo informações, a operação policial movimentou Araraquara. Policiais civis e militares cumpriram 10 mandados de busca e apreensão por diversos pontos da cidade em uma ação que faz parte de uma investigação para combater práticas de furto e roubo pelos bairros do Carmo, Jardim Tamoios, Santa Lúcia e São José.

Por volta das 12h os policiais iniciaram a operação, que também contou com o apoio do Tático da Região de Araraquara e também do helicóptero Águia da Polícia Militar. Aproximadamente 20 viaturas e dezenas de policiais estiveram empenhados na ação.

Diante da ação, foi possível retirar drogas, armas e outros objetos ilícitos da criminalidade, além da recuperação de objetos furtados ou roubados em outras ocasiões.

Com informações do Araraquara Agora

