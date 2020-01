Dupla morre após tentar fugir da PM e colidir moto em poste

Crédito: Reprodução

Dois homens morreram na madrugada desta quinta-feira, 16, após uma tentativa de fuga. O fato aconteceu no anel viário da Cecap, em Limeira.

Policiais militares realizavam patrulhamento quando tentaram a abordagem em uma CG 150 Titan de Americana, onde estavam dois suspeitos. Ao ser dada ordem de parada, tentaram a fuga.

Após perseguição por várias vias daquela cidade, a dupla entrou pela contramão no anel viário e o piloto perdeu o controle ao tentar desviar de uma outra moto que vinha na correta mão de direção e colidiu em um poste.

O Samu foi acionado mas piloto e garupa morreram no local. Os suspeitos não portavam documentos. (com Rápido no Ar)

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus

Leia Também