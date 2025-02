Dupla em moto fere mulher com faca durante assalto em Ibaté; veja vídeo

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Na manhã do último sábado (22/02), por volta das 8h44, uma moradora de Ibaté foi assaltada na Rua Domingos Cardoso, no Centro da cidade. Dois indivíduos em uma motocicleta abordaram a vítima com uma faca e roubaram seu celular, um Motorola Edge 50, que havia sido recém-adquirido.

Durante o assalto, um dos criminosos feriu a vítima no dedo com a faca antes de fugir. Câmeras de segurança registraram o crime, e as imagens já estão sendo analisadas para ajudar na identificação dos suspeitos.

Neste domingo, circulou a informação de que um novo assalto ocorreu no bairro Encanto do Planalto, possivelmente cometido pelos mesmos criminosos.

Leia Também