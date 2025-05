Dupla é presa transportando drogas em fundo falso de carro na SP-255

Droga apreendida - Crédito: Flávio Fernandes

Uma ação do TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) da Polícia Militar Rodoviária resultou na prisão de dois jovens por tráfico de drogas, na noite desta quarta-feira (28), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-255), em Boa Esperança do Sul.

A dupla, de 23 e 25 anos, foi abordada no km 100 da rodovia enquanto transitava em um GM Celta prata com placas de Areiópolis. O veículo chamou a atenção da equipe por ter vidros com película escura, dificultando a visibilidade interna. O comportamento suspeito dos ocupantes também levantou suspeitas dos policiais.

Durante a abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado. No entanto, ao realizarem uma vistoria minuciosa no carro, os PMRVs localizaram um fundo falso no painel do veículo, onde estavam escondidos um tijolo e três porções de maconha, dois invólucros de dry (concentrado de maconha) e dez comprimidos de ecstasy.

O motorista confessou que havia adquirido os entorpecentes em Araraquara por R$ 3.800 e que os levaria para Areiópolis com intenção de revenda. Já o passageiro alegou que tinha conhecimento da droga, mas que acompanhava o amigo apenas como companhia.

Ambos foram conduzidos ao Plantão Policial de Araraquara, onde o delegado Julius Roger Passos Alves lavrou o boletim de ocorrência pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A prisão em flagrante foi ratificada e os dois foram encaminhados à Cadeia Pública de Santa Ernestina.

O veículo, que pertence à mãe de um dos suspeitos, foi apreendido, assim como os entorpecentes e dois celulares.

