Dupla é flagrada com entorpecentes em Ibaté

A droga que estava com os suspeitos no Icaraí - Crédito: Divulgação

Dois homens foram detidos por policiais militares nesta segunda-feira, 12, na rua Pedro Ronchim, no Jardim Icaraí, em Ibaté. Ambos foram encaminhados à delegacia de polícia da cidade para as deliberações de praxe.

Os PMs realizavam patrulhamento em um local no bairro onde ocorre o tráfico de drogas. Os suspeitos estavam em frente a um estabelecimento. Um deles em uma bike e o segundo, em uma escada.

Durante revista, os PMs localizaram no bolso da calça de um deles, uma porção de cocaína. Com o comparsa, uma sacola com crack e cocaína, além de R$ 159. Questionados, um admitiu ter comprado a droga por R$ 10. Já o outro reservou direto de permanecer em silêncio. Em revista no entorno, foi localizado em cima de um telhado 18 pinos novos interligados.

