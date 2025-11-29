Dupla é detida pelo TOR após ser flagrada transportando 4 macacos-prego na rodovia Washington Luís

Crédito: Foto: Divulgação/PMRV/Montagem Flavio Fernandes/São Carlos Agora

Dois homens de 31 e 35 anos, foram detidos pelo TOR (Tático Ostensivo Rodoviário) tarde deste sábado (29), após serem flagrados transportando quatro macacos-pregos em um carro de luxo no km 273 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Araraquara. A ação, contou com apoio da Polícia Militar Ambiental.

Segundo relatório policial, os policiais militares rodoviários faziam patrulhamento quando desconfiaram de uma Land Rover Evoque de cor preta com dois ocupantes em atitude suspeita. Ao realizarem a abordagem, foram encontrados quatro primatas escondidos no veículo.

Indagados o técnico de aparelho celular e o ajudante geral de obras que já possuem antecedentes pelo mesmo crime, confessaram que caçaram os animais em Ibitinga e que os levariam para São Paulo. Eles ainda afirmaram, que iriam vender os macacos em uma feira clandestina por valores que poderiam chegar a R$ 1 mil cada.

Os PMRVs informaram ainda que a PMA autuou a dupla em R$ 28 mil cada por tráfico e maus-tratos de animais silvestres. A Land Rover utilizada no transporte ilegal, também foi apreendida.

Diante dos fatos a dupla foi levada para o Plantão Policial, onde o delegado registrou um boletim de ocorrência por tráfico e maus-tratos a animais silvestres. Em seguida, eles foram ouvidos e liberados para responder o processo em liberdade.

Os macacos foram recolhidos pela Polícia Ambiental e encaminhados para atendimento veterinário em Ribeirão Preto e posterior serão soltos na natureza. O caso, será investigado pela Polícia Civil.

Leia Também