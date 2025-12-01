(16) 99963-6036
segunda, 01 de dezembro de 2025
São José do Rio Preto

Duas pessoas perdem a vida em acidente na Washington Luís

01 Dez 2025 - 06h11Por Da redação
Crédito: CCI Artesp

Uma colisão traseira na madrugada desta segunda-feira (1º) deixou duas pessoas mortas no km 430,9 da Rodovia Washington Luís (SP-310), sentido interior, em São José do Rio Preto. O acidente ocorreu por volta das 2h25.

Segundo informações da Artesp, o condutor de um caminhão trafegava pela faixa da esquerda quando sentiu um forte impacto na traseira do veículo. Ele parou no acostamento para verificar o ocorrido e constatou que um Volkswagen Golf havia colidido violentamente contra o caminhão. No automóvel estavam duas pessoas, ambas encontradas sem vida.

O motorista do caminhão não sofreu ferimentos. O veículo transportava aproximadamente 3,6 toneladas de bananas, mas não houve derramamento de carga. As causas do acidente serão investigadas

