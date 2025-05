Duas pessoas morrem em colisão na SP-322

Compartilhar no facebook

Na manhã desta quinta-feira (1º), um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo utilitário deixou duas vítimas fatais na Rodovia SP-322, altura do km 312, em Ribeirão Preto (SP). A colisão traseira ocorreu por volta das 5h50.

De acordo com informações apuradas no local, a motocicleta foi atingida por trás por um utilitário Volkswagen Amarok que trafegava pela faixa da direita. O motorista da picape, que saiu ileso, não conseguiu frear a tempo. Após o impacto, os veículos pararam no acostamento.

As duas pessoas que estavam na motocicleta morreram no local. A Polícia Militar Rodoviária, Corpo de Bombeiros, Polícia Técnica e uma funerária foram acionados para atender à ocorrência. A perícia esteve presente durante a manhã, e os corpos foram removidos após a liberação da via.

