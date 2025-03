Duas pessoas morrem e outras quatro ficam gravemente feridas em acidente na SP-322

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Neste carro duas vítimas fatais e outras três internadas em estado grave (Foto: Monte Azul News) -

Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (23) na Rodovia Armando de Salles Oliveira (SP-322), na região de Monte Azul Paulista, próximo ao trevo de Cajobi. A colisão frontal envolveu dois veículos de passeio e deixou um saldo trágico de duas vítimas fatais e quatro feridos em estado grave.

O acidente envolveu um VW Gol preto, conduzido por um morador de Viradouro, e um Honda Fit com placas de São Vicente, que transportava cinco pessoas de uma mesma família. De acordo com as informações, um terceiro veículo, um Toyota Corolla, teria tentado uma ultrapassagem irregular, o que pode ter causado o acidente.

O motorista do Gol, que seguia de Novo Horizonte para Viradouro, foi socorrido em estado grave e encaminhado para uma unidade hospitalar em Bebedouro. Já no Honda Fit, duas pessoas – um homem e uma mulher – não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Outras três vítimas, incluindo um adolescente, foram hospitalizadas em estado grave.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram os veículos completamente destruídos, evidenciando a violência do impacto. Pessoas que passavam pelo local tentaram prestar socorro às vítimas, que ficaram presas nas ferragens.

Leia Também