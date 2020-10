Duas pessoas morrem carbonizadas após acidente em estrada da região

Vítimas morreram carbonizadas - Crédito: Arquivo Pessoal

Duas pessoas morreram carbonizadas após o carro que esstavam pegar fogo devido a um acidente de trânsito ocorrido na noite dessa quarta-feira (28), no quilômetro 143 da Rodovia Nemesio Cadetti (SP-333), em Taquaritinga. Outras quatro pessoas ficaram feridas.

O acidente aconteceu por volta de 21h, quando dois carros colidiram na entrada da cidade. O veículo Gol, que além do condutor transportava duas passageiras, transitava no sentido Taquaritinga/Jaboticabal e, por motivos a serem esclarecidos, colidiu frontalmente contra o veículo Corsa, com três pessoas, que seguia no sentido oposto.

O motorista do Gol e uma das passageiras morreram no local, depois que o carro pegou fogo. Já a outra vítima e as outras três pessoas que estavam no veículo Corsa foram socorridas em estado grave para uma unidade de pronto atendimento de Taquaritinga.

O condutor sobrevivente foi submetido ao teste do etilômetro, tendo como resultado negativo para influência de álcool.

