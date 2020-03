Duas pessoas morrem após ambulância colidir na traseira de carreta

Crédito: X-Tudo Ribeirão

Duas pessoas morreram na madrugada desta segunda-feira, 9, na rodovia Alexandre Balbo, em Ribeirão Preto. O grave acidente aconteceu quando uma ambulância de Morro Agudo atingiu a traseira de uma carreta. Três pessoas ficaram feridas.

Policiais rodoviários que atenderam a ocorrência informaram que o motorista da ambulância seguia sentido Ribeirão Preto/Sertãozinho quando atingiu a carreta que transitava no mesmo sentido.

Uma idosa de 92 anos e seu filho, de 52 anos, morreram no local. As demais vítimas (motorista, médico e enfermeira) foram socorridas ao hospital de Ribeirão Preto. (com X Tudo Ribeirão)

