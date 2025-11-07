Duas mortes em Leme deixam região em alerta contra febre maculosa

Duas pessoas mortes causadas pela febre maculosa na cidade de Leme na semana passada, deixaram a Vigilância Epidemiológica (VE) de toda a região em alerta. Em São Carlos, de acordo com a assessoria de imprensa, não foi registrado nenhum caso este ano.

Mas a cidade de Descalvado, localizada a 30 quilômetros de São Carlos, está em alerta. A enfermeira Maria de Lourdes Santana, que atua na VE, afirma que o município sempre teve o carrapato estrela porque o município tem uma zona rural muito extensa, com cerca de 600 quilômetros.

“Temos grande quantidades de capivaras, notificamos alguns casos suspeitos, encaminhamos os exames para o Laboratório Adolfo Lutz de Ribeirão Preto e os casos foram avaliados como negativos. Não tivemos casos registrados nos últimos anos. Mas é uma região de alerta”, destaca Lourdes.

A informação das mortes em Leme foi confirmada pela Secretaria de Saúde do município. Não foram divulgados os nomes, gênero ou idade das vítimas. Segundo a secretaria, equipes técnicas da prefeitura adotaram todas as medidas de controle e vigilância assim que os casos foram notificados. As ações de contenção têm sido realizadas pelo Setor de Vigilância Epidemiológica e Zoonoses.

O interior do estado de São Paulo vem sofrendo com casos da doença, que é transmitida pelo carrapato. A cidade de Salto, distante cerca de 90 quilômetros de Leme, registrou três mortes por febre maculosa em 2025. Um parque local foi interditado pela prefeitura, já que duas destas vítimas frequentaram o local.

Neste ano, 36 casos da doença haviam sido registrados em todo o estado, com 18 óbitos contabilizados até outubro. Agora, já são 20. Em todo o ano passado, foram 72 casos, com 26 mortes.

DOENÇA - A febre maculosa, também conhecida como doença do carrapato, é uma infecção febril de gravidade variável, com elevada taxa de letalidade. Causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, a doença é transmitida pela picada de carrapato encontrado em ambientes com animais domésticos, como cães e gatos, gado e áreas de vegetação alta.

Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES) de São Paulo, menos de 1% dos carrapatos-estrela estão contaminados com a bactéria que causa a doença, portanto, apenas o contato com carrapato não significa uma infecção no indivíduo.

SINTOMAS - Os principais sintomas da febre maculosa são: febre súbita, dores de cabeça e nas articulações, fraqueza extrema, cansaço ou falta de energia. Entre o terceiro e o quinto dia de infecção, aparecem erupções cutâneas nos punhos e tornozelos, eventualmente espalhando-se por todo o corpo.

