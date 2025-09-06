(16) 99963-6036
sábado, 06 de setembro de 2025
Araraquara

Dono de casa noturna é morto a tiros

06 Set 2025 - 11h51Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dono de casa noturna é morto a tiros - Crédito: Flavio Fernandes Crédito: Flavio Fernandes
O dono de uma casa noturna Bruno Frigieri Neto de 34 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (6), no Jardim Arco-Iris, em Araraquara.
 
Segundo informações, o autor chegou no estabelecimento que fica na Rua dos Eletricitários em um carro plotado com o nome de uma empresa de gesso. Ele desceu do veículo, foi em direção ao balcão onde Bruno estava deu um tiro no teto e iniciou uma discussão, cobrando uma suposta dívida.
 
Durante a conversa, testemunhas relataram que a vítima pediu várias vezes para que o homem não fizesse nada, afirmando que aquele não era lugar para resolver problemas. O atirador, exaltado e enfurecido, sacou aparentemente um revólver calibre 38 e atirou contra o dono que foi atingido no peito. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas Bruno já estava sem vida quando os socorristas chegaram. 
 
A Polícia Militar preservou a cena do crime, até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.
 
O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca identificar e localizar o autor dos disparos.

Leia Também

Onça-parda morre atropelada na Rodovia Washington Luís
Região10h17 - 06 Set 2025

Onça-parda morre atropelada na Rodovia Washington Luís

Homem morre atropelado por caminhão em Brotas
Região08h44 - 06 Set 2025

Homem morre atropelado por caminhão em Brotas

Morre idoso que foi atropelado por trem
Região08h23 - 06 Set 2025

Morre idoso que foi atropelado por trem

Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-351
Região08h09 - 06 Set 2025

Colisão frontal deixa uma vítima fatal na SP-351

Queda de árvore interdita via pública e causa interrupção de energia em Ibaté
Região22h45 - 05 Set 2025

Queda de árvore interdita via pública e causa interrupção de energia em Ibaté

Últimas Notícias