Dono de casa noturna é morto a tiros

Segundo informações, o autor chegou no estabelecimento que fica na Rua dos Eletricitários em um carro plotado com o nome de uma empresa de gesso. Ele desceu do veículo, foi em direção ao balcão onde Bruno estava deu um tiro no teto e iniciou uma discussão, cobrando uma suposta dívida.

Durante a conversa, testemunhas relataram que a vítima pediu várias vezes para que o homem não fizesse nada, afirmando que aquele não era lugar para resolver problemas. O atirador, exaltado e enfurecido, sacou aparentemente um revólver calibre 38 e atirou contra o dono que foi atingido no peito. A USA (Unidade de Suporte Avançado) do Samu foi acionada, mas Bruno já estava sem vida quando os socorristas chegaram.

A Polícia Militar preservou a cena do crime, até a chegada da perícia. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Araraquara.

O caso será investigado pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais), que busca identificar e localizar o autor dos disparos.

O dono de uma casa noturna Bruno Frigieri Neto de 34 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (6), no Jardim Arco-Iris, em Araraquara.