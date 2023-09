Domingo tem eleição para escolha do novo Conselho Tutelar em Ibaté

SIGA O SCA NO

Acontece no próximo domingo, 1º de outubro, a eleição dos novos conselheiros tutelares que irão atuar no período de 2024 até 2027. O horário de votação será das 8h às 17h, apenas na Escola Municipal Neusa Milori Freddi, localizada na Avenida Conselheiro Moreira de Barros, 639, no Centro de Ibaté.

O Conselho Tutelar é um órgão público municipal de extrema importância e responsável por fiscalizar qualquer ação ou omissão que viole os direitos estabelecidos pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/90).

Pela primeira vez, a votação será realizada por meio de urna eletrônica em todo o território nacional, porém, diferente das eleições em que se escolhem os mandatários municipais, estaduais ou federais, o voto para escolha dos conselheiros tutelares é facultativo, ou seja, não é obrigatório. Importante ressaltar que esse fato não tira a importância do papel que tem o cargo, que zelará pelos direitos das crianças e adolescentes da cidade.

É papel dos conselheiros tutelares agir em defesa dos direitos da criança e do adolescente em situações de risco e vulnerabilidade, por negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão – ou ainda quando os direitos forem ameaçados pela sua própria conduta –, adotando medidas de proteção mais adequadas em cada caso.

Veja a relação dos candidatos e seus números por ordem alfabética:

NOME DO CANDIDATO NÚMERO NA URNA

Adilson Anastásio dos Santos 9115

Alexandra Maria Nunes F. Antonio 1786

Cirlete da Silva G. S. Souza 4218

Denis André de Oliveira Mendonça 3379

Eula Paula Souza Carvalho 3689

Flávia Regina Mazzari 3692

Juliana Aparecida Ibelli 3436

Nilza Chiuzi 4460

Patrícia Valentina Perroti 2974

Priscila Taglialatela Cobra 3868

Renata Gonzaga Teixeira Macêdo 1598

