Domingo Aéreo 2023: 2º lote de ingressos será liberado na próxima segunda-feira, 28 de agosto

Esquadrilha da Fumaça -

A Academia da Força Aérea (AFA) promove no dia 17 de setembro, a partir das 9h, o Domingo Aéreo, em homenagem aos 150 anos de nascimento de Alberto Santos Dumont, pioneiro da aviação moderna. O evento será realizado na AFA, que fica na Estrada de Aguaí, no Jardim Bandeirantes, Pirassununga/SP.

A entrada é gratuita, mas será realizada uma campanha de arrecadação de alimentos não perecíveis. Esses alimentos chegarão às mãos das instituições assistenciais que contam com o apoio da AFA.

O Domingo Aéreo contará com uma série de atividades, como exposição de aeronaves, show aéreo, atrações para crianças e praça de alimentação. Além da esperada exibição da Esquadrilha da Fumaça, também haverá apresentações de aeromodelismo, paraquedismo e voo livre.

Para entrar no evento, o participante deve levar seu ingresso impresso, junto com um documento de identificação. Pessoas com menos de 18 anos devem estar acompanhadas por algum responsável. Menores de 14 anos não precisam de ingressos para ir ao evento, mas devem ser informados no cadastro dos responsáveis.

O primeiro lote de ingressos se esgotou em menos de três horas após o lançamento na última segunda-feira (21). O segundo lote será liberado partir das 19h da próxima segunda-feira (28). As reservas podem ser feitas online, neste site.

Mais informações podem ser obtidas no site da AFA ou pelo telefone (11) 2484-7200.

