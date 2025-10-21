Dois morrem em confronto com o BAEP

Crédito: Grupo Rio Claro

Dois homens morreram após entrarem em confronto com policiais militares do 10º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP) na tarde desta segunda-feira (20), em uma área rural às margens da Rodovia Dr. Cássio de Freitas Levy, em Limeira (SP).

Segundo informações da Polícia Militar, a ação ocorreu durante uma operação em apoio ao 36º Batalhão da PM (36º BPM/I). A equipe recebeu a informação de que um homem estaria em Santa Gertrudes para comprar uma arma longa e levá-la até Limeira. Durante as diligências, os policiais localizaram o veículo suspeito e tentaram realizar a abordagem.

Ainda conforme o BAEP, os ocupantes do carro reagiram à tentativa de parada e dispararam contra os agentes, que revidaram dentro dos limites legais. No confronto, dois indivíduos — de 45 e 27 anos — foram atingidos e morreram no local.

Com os suspeitos, a polícia apreendeu três armas de fogo: um revólver calibre .38, uma pistola 9mm e uma metralhadora artesanal também calibre 9mm.

De acordo com os levantamentos operacionais e informações de inteligência, ambos os envolvidos eram integrantes de uma facção criminosa (PCC).

A ocorrência foi registrada no Plantão Policial de Limeira, onde o caso será investigado.

