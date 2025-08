Dois morrem e dois ficam feridos em grave acidente na Rodovia SP-217

Caique e Gabriel - Crédito: Grupo Rio Claro

Um grave acidente de trânsito registrado na manhã deste domingo (3), por volta das 7h20, deixou duas pessoas mortas e outras duas gravemente feridas no km 9+500 da Rodovia Fausto Santomauro (SP-127), em Rio Claro (SP).

O veículo envolvido, um Volkswagen Gol branco, seguia no sentido Piracicaba–Rio Claro quando saiu da pista e capotou após atingir um talude, um poste de energia e uma árvore. Segundo a Polícia Militar, os ocupantes do carro retornavam de uma casa noturna em Piracicaba.

As vítimas fatais foram identificadas como Gabriel Daros Tonon, de 24 anos, e Caíque Wesley Peixoto Giovanni, de 30 anos, que conduzia o automóvel. Ambos morreram ainda no local.

De acordo com o relato de um caminhoneiro que seguia na mesma direção, o veículo perdeu o controle sozinho, sem a interferência de outros veículos. Após a colisão, o carro ficou imobilizado entre árvores, fora da pista, danificando também uma cerca de arame farpado. Todas as vítimas utilizavam cinto de segurança no momento do acidente.

Outros dois passageiros foram socorridos em estado grave e encaminhados à Santa Casa de Rio Claro. As quatro vítimas são moradoras do município.

A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local. Durante os trabalhos, três celulares e R$ 284 em dinheiro foram encontrados no interior do veículo, que foi removido para análise pericial. As causas do acidente serão investigadas.

