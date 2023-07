Dois morrem durante tiroteio em bar em Descalvado

Crédito: arquivo

Uma tragédia marcou o domingo, 2, na vizinha cidade de Descalvado, quando dois homens morreram e um terceiro ficou ferido, todos vítimas de um tiroteio, em um bar na rua D. Pedro II, no centro da cidade. O homicida fugiu.

Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência, dando conta que havia ocorrido uma briga e que no local encontravam-se três indivíduos baleados.

PMs foram ao local e tomaram conhecido que dentro do estabelecimento haviam dois homens caídos e aparentemente mortis e um terceiro, do lado de fora, ferido. Todos vítimas de disparo de armas de foto.

Após a chegada de profissionais da saúde foi constatada a morte dos dois homens dentro do bar e o terceiro envolvido, ferido, encaminhado ao hospital da cidade.

O local foi presentado pelos PMs e comunicado sobre o tráfico fato ao delegado de polícia do plantão da Polícia Civil de Porto Ferreira, bem como acionado pela Polícia Técnico-Científica, onde em contato com populares, foram informados que em ocasiões antes, havia tido uma briga nas dependências do estabelecimento, onde o autor foi embora do local e minutos após regressou com a arma de fogo, efetuando vários disparos. A identidade do acusado foi informada aos policiais militares, sendo feitas buscas e diligências, porém o atirador não foi localizado.

Leia Também