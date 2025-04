Dois jovens morrem após colisão entre moto e carro

Compartilhar no facebook

Crédito: Flavio Fernandes

Uma tragédia foi registrada na tarde desta sexta-feira, dia 18, em Araraquara. Dois jovens morreram após uma colisão violenta entre uma moto de alta cilindrada e um carro no cruzamento da Avenida Maurício Galli com uma rua Gumercindo Siqueira, Vila Sedenho.

De acordo com as primeiras informações, os ocupantes de uma motocicleta BMW seguiam pela avenida quando colidiram contra a lateral de uma Mitsubishi Pajero. O carro teria avançado a sinalização de pare, causando o grave acidente.

As vítimas, identificadas como Otávio Henrique Raymundo Nalin Murilo e Henrique de Souza Ferreira estavam na moto, não resistiram aos ferimentos e morreram no local. Equipes do SAMU e da Polícia Militar atenderam a ocorrência.

