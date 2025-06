Dois homens são mortos a tiros em cidade da região

Crédito: Grupo Rio Claro

Dois homens foram mortos a tiros e uma mulher ficou ferida na tarde desta quinta-feira (19), no bairro Jardim Novo Wenzel, em Rio Claro (SP). O crime aconteceu no cruzamento da Rua 2 JW com a Avenida 3 JW, aumentando ainda mais a tensão na cidade, que já havia registrado um homicídio durante a madrugada.

De acordo com as primeiras informações, quatro homens chegaram em um veículo Chevrolet Onix e efetuaram diversos disparos contra as vítimas. Dois homens morreram no local e uma mulher foi atingida, sendo socorrida e encaminhada a uma unidade de saúde. O estado de saúde dela não foi divulgado.

Após a execução, os suspeitos abandonaram o carro utilizado no crime e fugiram. A Polícia Militar e a Polícia Civil foram acionadas, isolaram a área para a realização da perícia técnica e iniciaram as investigações.

Ainda não se sabe a motivação dos crimes, e os autores seguem foragidos. A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Rio Claro assumiu o caso e trabalha para identificar os responsáveis.

Com o duplo homicídio registrado à tarde, somam-se três assassinatos em menos de 24 horas na cidade. A escalada da violência tem gerado preocupação entre os moradores e mobilizado as forças de segurança.

