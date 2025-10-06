Dois homens morrem em confronto com o BAEP

BAEP Plantão Policial - Crédito: divulgação

Dois homens morreram na noite deste domingo (5) durante uma troca de tiros com policiais do 10º Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar (BAEP) em uma área de mata no Distrito da Assistência, zona rural de Rio Claro (SP).

Segundo informações do boletim de ocorrência, equipes do BAEP realizavam patrulhamento na cidade após receberem denúncia de que dois indivíduos em uma motocicleta BMW, com placa falsa PRT4C46, haviam atirado contra uma viatura da Polícia Militar durante tentativa de abordagem no bairro Jardim Novo.

Durante as buscas, os policiais localizaram o veículo na Avenida 1, no Distrito da Assistência. Ao perceberem a aproximação das viaturas, os suspeitos fugiram em alta velocidade, perderam o controle e caíram em uma estrada de terra, abandonando a motocicleta e entrando em uma mata próxima.

De acordo com o 2º Sargento responsável pela ocorrência, os indivíduos atiraram contra as equipes, que revidaram. Na troca de tiros, ambos foram atingidos e morreram no local.

Um dos mortos foi identificado como Pedro Moreno Ribeiro Junior, de 31 anos, portando uma pistola Luger Grand Power Q100 calibre 9mm, com numeração suprimida. O outro homem, ainda não identificado, estava com um revólver Taurus calibre 38, também sem numeração.

Os policiais afirmaram ter agido em legítima defesa e no estrito cumprimento do dever legal. As armas utilizadas pelos criminosos e pelos policiais foram apreendidas e encaminhadas para perícia.

A motocicleta usada pelos suspeitos foi constatada como produto de furto em Santa Bárbara d’Oeste, ocorrido em 1º de agosto deste ano, sendo encaminhada ao pátio do Auto Socorro São Lucas.

A Perícia Técnica recolheu cápsulas deflagradas no local. O SAMU e o Corpo de Bombeiros também foram acionados e confirmaram os óbitos.

Os corpos foram levados ao Instituto Médico Legal (IML) de Rio Claro, e a Polícia Civil investiga o caso.

