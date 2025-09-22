(16) 99963-6036
segunda, 22 de setembro de 2025
Itirapina

Dois caminhões tombam na Washington Luís

22 Set 2025 - 09h44Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Dois caminhões tombam na Washington Luís - Crédito: SCA Crédito: SCA

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada por dois acidentes seguidos no km 205 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina, sentido capitalinterior. Apesar da gravidade das ocorrências, os quatro ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos.

O primeiro acidente ocorreu quando um caminhão carregado com carne suína perdeu o controle, subiu na mureta de concreto e tombou no canteiro central. Os dois ocupantes saíram ilesos.

Pouco depois, outro caminhão, carregado com verduras, também perdeu o controle na mesma altura da rodovia. O veículo rodou na pista, saiu para o canteiro lateral e acabou tombando. Assim como no primeiro caso, os dois ocupantes não se feriram.

Leia Também

Motociclista perde a vida em acidente na SP-191
Região 08h08 - 21 Set 2025

Motociclista perde a vida em acidente na SP-191

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado
Thermas dos Laranjais07h15 - 21 Set 2025

Inquérito sobre morte de adolescente ainda não está concluído, afirma delegado

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté
Região07h51 - 20 Set 2025

Jovens são flagrados pichando escola no Jardim Icaraí em Ibaté

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Ibaté
Região07h29 - 20 Set 2025

Defesa Civil e Corpo de Bombeiros controlam incêndio de grandes proporções em Ibaté

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado
Região06h58 - 20 Set 2025

Guarda Municipal de Ibaté apreende drogas e máquina de cartão no Jardim Cruzado

Últimas Notícias