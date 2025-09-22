Dois caminhões tombam na Washington Luís

Crédito: SCA

A manhã desta segunda-feira (22) foi marcada por dois acidentes seguidos no km 205 da Rodovia Washington Luís (SP-310), em Itirapina, sentido capitalinterior. Apesar da gravidade das ocorrências, os quatro ocupantes dos veículos não sofreram ferimentos.

O primeiro acidente ocorreu quando um caminhão carregado com carne suína perdeu o controle, subiu na mureta de concreto e tombou no canteiro central. Os dois ocupantes saíram ilesos.

Pouco depois, outro caminhão, carregado com verduras, também perdeu o controle na mesma altura da rodovia. O veículo rodou na pista, saiu para o canteiro lateral e acabou tombando. Assim como no primeiro caso, os dois ocupantes não se feriram.

Leia Também